В Киеве ранили чеченца, готовившего покушение на Путина

В Киеве ранили уроженца Чечни Адама Осмаева, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает РИА Новости.
Он уточнил, что в Осмаева и его жену Амину Акуеву стреляли из пистолета.
"По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля", — рассказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
Экстремистскую группу, состоявшую из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), нашли и обезвредили в январе — феврале 2012 года после того, как в их конспиративной квартире в Одессе случайно сработала самодельная бомба. Мадаев погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Против Осмаева возбудили несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности.
В ноябре 2015 года украинский суд признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.
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