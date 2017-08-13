Ученые доказали, что в кинематографе доминируют мужчины

Анализ текстов был проведен с помощью программы, и специалисты по компьютерной лингвистике выяснили, что женские персонажи в среднем на пять лет моложе мужских, а их роли чаще всего требуют использования лексики, "связанной с семейными ценностями". В то время как реплики мужских персонажей затрагивают темы достижения и успеха, смерти и секса, а также чаще используют бранные выражения. У киногероев-мужчин в принципе больше слов: 37 тысяч реплик против 15 тысяч у женщин.

"Сценаристы сознательно или подсознательно принимают устоявшиеся взгляды на гендерные роли, что влияет на их работу", - говорится в исследовании.

В ходе анализа выяснилось, что сценаристов-мужчин в семь раз больше, чем их коллег-женщин. Режиссеров-мужчин в 12 раза больше. Персонажей мужского пола примерно в 2,5 раза больше, чем киногероинь женского пола.

Однако, если на обсуждениях сюжета фильма присутствуют женщины-сценаристы, актрисы в этом фильме получают на 50% больше экранного времени, нежели обычно.