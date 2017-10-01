В Китае из зоопарка сбежали почти 80 крокодильчиков

По данным Daily Mail, сбежавшие крокодилы не представляют опасность для человека, пока не подрастут.

Оставшиеся не найденными пять крокодилов являются представителями сиамских особей, которые считаются в Китае деликатесом и находятся под угрозой вымирания. Очень часть они становятся жертвами браконьеров.

Ранее "Известия" сообщали, что в китайском зоопарке в провинции Фуцзянь старейшая гигантская панда в мире по кличке Басы. Животному было 37 лет, что в пересчете на человеческий составляет 100 лет.