В Китае из зоопарка сбежали почти 80 крокодильчиков

Сегодня, 12:20.
Жизнь

Побег маленьких 78 крокодилов из китайского зоопарка в провинции Сычуань произошел во время ремонта в террариуме. Сотрудникам зоопарка удалось поймать почти всех особей, сообщают "Известия".

Крокодил.
Крокодил. Фото: открытые источники в интернете.

По данным Daily Mail, сбежавшие крокодилы не представляют опасность для человека, пока не подрастут. 

Оставшиеся не найденными пять крокодилов являются представителями сиамских особей, которые считаются в Китае деликатесом и находятся под угрозой вымирания. Очень часть они становятся жертвами браконьеров. 

Ранее "Известия" сообщали, что в китайском зоопарке в провинции Фуцзянь старейшая гигантская панда в мире по кличке Басы. Животному было 37 лет, что в пересчете на человеческий составляет 100 лет.

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