В Китае обнаружили останки "великанов"

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Сегодня, 06:30.
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Люди, которые жили пять тысяч лет назад на территории современной провинции Шаньдун, отличались высоким ростом и большой физической силой. К такому выводу пришли китайские археологи, которые недалеко от города Цзинань извлекли останки нескольких человек, рост которых превышал 1,9 м, сообщает РИА Новости со ссылкой на China Daily.

Китай.
Китай. Фото: Chi King, CC BY 2.0, part from original.

Ученые считают, что они нашли останки людей так называемой культуры Луншань, которые проживали в бассейне реки Хуанхэ на протяжении II тысячелетия до н.э. Они умели обрабатывать землю, разводили свиней, выращивали просо.

В некоторых захоронениях археологи обнаружили изделия из нефрита, разноцветную керамику. Древние люди жили в комфортных условиях, потому что в их жилищах были отдельные спальни и кухни.

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