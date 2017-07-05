В Китае обнаружили останки "великанов"

Ученые считают, что они нашли останки людей так называемой культуры Луншань, которые проживали в бассейне реки Хуанхэ на протяжении II тысячелетия до н.э. Они умели обрабатывать землю, разводили свиней, выращивали просо.

Did giants roam the earth? Archeologists in east #China find 5,000 year old, 6.2 ft tall giant human skeletons https://t.co/JU05zh3mvN pic.twitter.com/rAA9JNrzJt — People's Daily,China (@PDChina) 4 июля 2017 г.

В некоторых захоронениях археологи обнаружили изделия из нефрита, разноцветную керамику. Древние люди жили в комфортных условиях, потому что в их жилищах были отдельные спальни и кухни.