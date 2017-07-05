В Китае обнаружили останки "великанов"

Люди, которые жили пять тысяч лет назад на территории современной провинции Шаньдун, отличались высоким ростом и большой физической силой. К такому выводу пришли китайские археологи, которые недалеко от города Цзинань извлекли останки нескольких человек, рост которых превышал 1,9 м, сообщает РИА Новости со ссылкой на China Daily.
Ученые считают, что они нашли останки людей так называемой культуры Луншань, которые проживали в бассейне реки Хуанхэ на протяжении II тысячелетия до н.э. Они умели обрабатывать землю, разводили свиней, выращивали просо.
Did giants roam the earth? Archeologists in east #China find 5,000 year old, 6.2 ft tall giant human skeletons https://t.co/JU05zh3mvN pic.twitter.com/rAA9JNrzJt— People's Daily,China (@PDChina) 4 июля 2017 г.
В некоторых захоронениях археологи обнаружили изделия из нефрита, разноцветную керамику. Древние люди жили в комфортных условиях, потому что в их жилищах были отдельные спальни и кухни.
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