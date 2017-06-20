В Китае опровергли информацию о прекращении набора российских пилотов

Ранее на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) появилось сообщение о том, с 16 июня 2017 года Управление гражданской авиации Китая прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий (лицензий линейного пилота). Причиной прекращения приема заявок назывались "действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества".



Ранее СМИ написали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница между зарплатами пилотов российских и азиатских компаний.



Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял ранее, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало министерство, пишет aex.ru.

Росавиация попросила авиакомпании направить информацию о количестве пилотов, уволившихся и перешедших на работу за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму, которую ведомство распространило среди авиакомпаний.