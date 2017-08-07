В Китае построили гигантский радиотелескоп для поиска инопланетян

Радиотелескоп, у которого диаметр тарелки составляет 500 м, создали в Китае, пишут "Известия".
Прибор предназначен для поиска инопланетян.
Радиотелескоп построили в одном из горных ущелий Гуйчжоу, для его эксплуатации рядом выстроили город. В населенном пункте проживают около девяти тысяч человек, которые обслуживают радиотелескоп, отмечает телеканал "Звезда". Общая стоимость проекта составила $180 млн.
При помощи него специалисты рассчитывают отслеживать пульсары, признаки внеземной жизни, черные дыры.
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