В Китае разъярённая панда сломала мужчине обе руки и повредила ногу

16-летнюю Симэй готовили в тренировочном центре в провинции Сычуань к выпуску на волю. Пострадавший сотрудник во время нападения находился в вольере панды. Самка напала на человека, искусала, а потом протащила по земле. Спасти жертву зверя смогли коллеги, пришедшие на выручку товарища.

Нападение, как пишет China News Service, случилось 17 декабря, но потерпевший до сих пор находится в госпитале. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Сам потерпевший признался, что уже простил свою обидчицу. "Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", - сказал он, сообщает "КП".