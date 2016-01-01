В Китае разъярённая панда сломала мужчине обе руки и повредила ногу

Самка панды напала на 41-летнего сотрудника тренировочного центра для бамбуковых медведей. У мужчины в результате атаки животного были сломаны оба запястья, а также порвано сухожилие на ноге. Кроме того, на теле потерпевшего осталось множество ран от укусов зверя.
16-летнюю Симэй готовили в тренировочном центре в провинции Сычуань к выпуску на волю. Пострадавший сотрудник во время нападения находился в вольере панды. Самка напала на человека, искусала, а потом протащила по земле. Спасти жертву зверя смогли коллеги, пришедшие на выручку товарища.
Нападение, как пишет China News Service, случилось 17 декабря, но потерпевший до сих пор находится в госпитале. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Сам потерпевший признался, что уже простил свою обидчицу. "Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", - сказал он, сообщает "КП".
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