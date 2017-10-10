В Китае высотный стеклянный мост напугал туристов жутким треском

Стеклянный мост в Китае на высоте 1180 метров внезапно затрещал под ногами туристов.
В опубликованном ролике видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины. Мужчина падает на колени и кричит.
В этот момент навстречу гиду с невозмутимым видом идет другой человек.
Администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила, что "растрескалась" панель со спецэффектами, установленная на мосту для привлечения внимания туристов. Однако в сети раскритиковали создателей моста за подобный спецэффект, который может вызвать у посетителей сердечный приступ, пишет "Росбалт".
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