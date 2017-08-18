Китайские ученые впервые заморозили человека

Ее супруг попросил специалистов Shandong Yinfeng Biological Engineering Group, чтобы его жену заморозили в надежде, что развитие медицинских технологий когда-нибудь позволит вернуть Чжан к жизни.

Операцию по криогенной заморозке тела проводили на протяжении более двух дней. Оно с 10 мая хранится в специальном контейнере объемом в 2000 литров с жидким азотом при температуре 192-195 градусов Цельсия ниже нуля.

В июле 2016 года в Техасе начали строить центр Timeship, в котором будут замораживать и хранить до 50 тыс. человеческих тел.