В Китае зафиксировали повышенный уровень радиации из-за испытаний водородной бомбы КНДР

Мониторинговые станции зарегистрировали тенденцию к повышению уровня радиации в граничащем с Северной Кореей регионе КНР. В период с 3 по 5 сентября уровень радиации увеличивался. Во время испытаний он составлял 108,6 наногрея. Максимальное значение достигнуто утром 6 сентября, к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.

Однако эксперты полагают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями термоядерного оружия и повышением уровня радиации. Колебание естественного фона в пределах 20 наногрей допустимо и может объясняться естественными причинами, пишет Lenta.ru.

Ранее китайские специалисты высказали озабоченность возможным обрушением горы Мантапсан, в недрах которой КНДР провела, по их мнению, все шесть своих ядерных испытаний.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В Пхеньяне заявили, что выброса радиоактивных веществ не произошло.

Во Владивостоке почувствовали последствия ядерного испытания в Северной Корее, заявил Примгидронет.

Владимир Путин призвал решать проблему путем переговоров. "Не стоить поддаваться эмоциями и загонять Северную Корею в угол", — заявил он.

Военные КНДР готовятся к запуску очередной баллистической ракеты. Северокорейские военные произвели перемещение межконтинентальных баллистических ракет (МБР) к западному побережью страны. Перемещение МБР началось сразу после успешного испытания водородной бомбы.

Все действия военных КНДР происходят ночью, чтобы избежать стороннего наблюдения. На западном побережье располагаются пусковые установки, которые Пхеньян соорудил для своей ядерной программы.

По данным разведки, пуск намечен на 9 сентября, в день очередной годовщины создания КНДР.

Факт

Последние сейсмологические данные японских специалистов указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. Для сравнения: взорванные США в Хиросиме и Нагасаки атомные бомбы были мощностью 13 и 20 кт.