В китайском ресторане женщинам предложили скидку по размеру бюста

Жители китайского города Ханчжоу пожаловались властям на рекламный плакат ресторана, предлагавшего посетительницам скидку, пропорциональную их размеру груди, пишет Lenta.ru.
На плакате были изображены женщины в нижнем белье, выстроившиеся одна за другой. Под картинкой также содержался слоган "Весь город в поисках груди". Самые выгодные скидки руководство заведения обещало посетительницам с большим бюстом.
Возмущенные жители в своей жалобе указали, что считают подобные акции "вульгарной рекламой" и "дискриминацией по отношению к женщинам".
Плакаты появились на витрине ресторана в начале августа. По заверениям администратора, с начала акции заведению удалось увеличить число клиентов на 20 процентов.
"Некоторые из наших посетительниц чувствовали гордость, ведь им нечего скрывать", — рассказал менеджер ресторана. При этом он добавил, что желающие получить скидку могли обратиться к официанткам, если стеснялись общаться с персоналом мужского пола.
Сейчас акция приостановлена из-за жалоб.
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