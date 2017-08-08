В китайском ресторане женщинам предложили скидку по размеру бюста

На плакате были изображены женщины в нижнем белье, выстроившиеся одна за другой. Под картинкой также содержался слоган "Весь город в поисках груди". Самые выгодные скидки руководство заведения обещало посетительницам с большим бюстом.

Возмущенные жители в своей жалобе указали, что считают подобные акции "вульгарной рекламой" и "дискриминацией по отношению к женщинам".

Плакаты появились на витрине ресторана в начале августа. По заверениям администратора, с начала акции заведению удалось увеличить число клиентов на 20 процентов.

"Некоторые из наших посетительниц чувствовали гордость, ведь им нечего скрывать", — рассказал менеджер ресторана. При этом он добавил, что желающие получить скидку могли обратиться к официанткам, если стеснялись общаться с персоналом мужского пола.

Сейчас акция приостановлена из-за жалоб.