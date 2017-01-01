В Кытмановском районе при поддержке депутатов "Единой России" отремонтировали спортзал

Реконструкция школьного спортивного зала стала возможной благодаря государственно-частному партнерству. Средства в реконструкцию вложили администрация Кытмановского района и компания "Бочкари". Серьезную помощь оказали также предприятие "Кытмановское" и все неравнодушные жители села.

На церемонию открытия спортзала приехали председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, депутаты фракции "Единая Россия", представляющие округ в АКЗС — генеральный директор "Бочкарей" Вадим Смагин и Александр Траутвейн.

Вадим Смагин сказал ребятам, что уверен: теперь их результаты будут улучшаться, поскольку условия занятий стали гораздо комфортнее. "Занимайтесь спортом, учитесь, а самое главное — любите свою малую родину и делайте ее лучше", - напутствовал ребят генеральный директор "СП им. Г.С. Титова" Александр Траутвейн.

Смагин и Траутвейн подарили ребятам комплекты волейбольных, баскетбольных и футбольных мячей, а также сладкие напитки от компании "Бочкари". Татьяна Ильюченко, известная российская спортсменка-лыжница, провела с ребятами Олимпийский урок.

Мероприятие завершилось товарищеской встречей по волейболу между командами Октябрьской школы и сборной гостей.

Факт

В течение 2016 года компания "Бочкари" помогла провести реконструкцию детского сада в с. Верх-Марушка Целинного района, капитально отремонтировать помещение столовой Ельцовской ЦРБ. В селе Налобиха Косихинского района появилась новая хоккейная коробка. В настоящее время идет ремонт кровли в ДК села Бураново Тогульского района.