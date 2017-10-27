В клинике Шанхая умерла 14-летняя топ-модель из России

Девочка была в модельном бизнесе с 12 лет и не так давно получила титул "топ-модель" на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай. 25 октября ей внезапно стало плохо — ее увезли в больницу с температурой около 40 градусов. Как пояснила директор агентства "Грейт Модел" Эльвира Зайцева, за день до этого девочка снималась для каталога ювелирных изделий.

Юная модель около суток была в коме — ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако спасти ребенка не удалось. В ночь на 27 октября девочка скончалась. "Предварительным диагнозом называют менингококковую инфекцию, — говорит Эльвира Зайцева. — Спасти ребенка почти не было шансов, в 80% случаев с таким диагнозом — смертельный исход. Сейчас китайская сторона проведет вскрытие, чтобы установить точные причины смерти девочки, и только потом отдаст тело. Говорят, эта процедура может занять месяц".

В соцсетях уже появилась информация, что у девочки, уехавшей на заработки, якобы не было страховки. "Это все неправда. Никто бы ребенка не отпустил в другую страну без страховки", — опровергает эту информацию Зайцева.

Также в сети шел сбор средств, чтобы помочь маме юной модели прилететь к дочери в Китай. По словам директора модельного агентства, сейчас сбор средств остановлен, необходимая сумма набрана. Когда и как мама погибшей девочки поедет в Шанхай, пока неизвестно — на руках у женщины остался пятимесячный малыш.