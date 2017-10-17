В Барнауле на территории психбольницы освятили золотые купола

Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru. Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru. Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru. Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru. Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru. Митрополит Сергий освятил накупольные кресты Михаило-Архангельского храма, который строится на территории краевой психиатрической лечебницы в поселке Новосиликатном. 16 октября 2017 года. Фото: altai-eparhia.ru.

Храм на территории больницы строят более десяти лет, но основные работы были сделаны в последнее время. Инициаторами строительства стали главврач психиатрической лечебницы Владимир Нарожнов и игумен Паисий (Олексюк), пишет Altai-eparhia.ru.

После освещения купола поднимут на возводимое здание храма.