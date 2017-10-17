В 100 км от Заринска произошло землетрясение

Сейсмособытие случилось в 21.23 по местному времени в 11 км к юго-востоку от города Гурьевска или в 96 км северо-восточнее Заринска.

Напомним, что в тот же день утром юго-западнее Алтайского края в Восточно-Казахстанской области также произошло землетрясение магнитудой 4,1.