В КНДР зафиксирован подземный толчок магнитудой от 5,2 до 6,4

Сеул связывает толчки с возможным ядерным испытанием. "КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности",— приводит "Рёнхап" заявление южнокорейских властей, пишет "Коммерсантъ".

Подземные толчки ощущались недалеко от северокорейского ядерного полигона. Очаг землетрясения залегал на глубине 0 км. Геологическая служба США (USGS) классифицировала произошедшее как "взрыв".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем в связи с возможным ядерным испытанием. "Мы занимаемся сбором и анализом всей необходимой информации. Я уже отдал приказ поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей, Россией и Китаем",— цитирует его ТАСС.

3 сентября Северная Корея объявила о создании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Эта страна в последнее время часто проводит ракетные испытания — так, например, в ночь на вторник пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан ракета "Хвасон-12".

Владимир Путин считает, что ситуация на Корейском полуострове "балансирует на грани масштабного конфликта". В своей статье "БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства" он заявил, что решение проблемы путем провокаций, давления, оскорбительной и воинственной риторики — это путь в никуда.

Путин также напомнил, что Россия и Китай создали дорожную карту урегулирования северокорейского конфликта, которая призвана способствовать снижению напряженности и создать механизм безопасности.

Факт

Северная Корея пять раз проводила ядерные испытания: в 2006, 2009, 2013 и в 2016 году (дважды).