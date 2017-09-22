В КНДР заявили о новом испытании водородной бомбы

Так он ответил на вопрос о том, какие "беспрецедентно жесткие меры" в отношении Америки имел в виду северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом (океане)", — цитирует ТАСС слова министра. Соответствующие решения может принять только лидер страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением войны и назвал его "лаем испуганной собаки". Ким Чен Ын пообещал рассмотреть "ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого", чтобы "укротить огнем" "сумасшедшего американского старика", пишет bfm.ru.

Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия Северной Кореи не наступит. Он также призвал все страны — члены ООН провести совместную политику по изоляции северокорейского лидера, до тех пор пока тот не прекратит свои "враждебные" действия, пишет РБК.