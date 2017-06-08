В Чите дети отравились конфетами с синтетическим наркотиком

В обертках из-под конфет "Бешеная пчелка", которыми отравились пятеро детей в Чите, оказался синтетический наркотик.
5 июня кто-то продал 17-летнему подростку синтетические наркотики в обертках из-под конфет. Тот съел их вместе с четырьмя детьми. Через несколько часов все они были госпитализированы с отравлением. При этом 12-летняя девочка и 4-летний мальчик попали в больницу с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток — с острым отравлением тяжелой степени.
Следователи изъяли и направили на экспертизу конфетные обертки и другие предметы, на которых обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершённый лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Совместно с сотрудниками полиции следователи устанавливают сбытчика наркотика, пишет znak.com.
Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело.
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