В Чите дети отравились конфетами с синтетическим наркотиком

5 июня кто-то продал 17-летнему подростку синтетические наркотики в обертках из-под конфет. Тот съел их вместе с четырьмя детьми. Через несколько часов все они были госпитализированы с отравлением. При этом 12-летняя девочка и 4-летний мальчик попали в больницу с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток — с острым отравлением тяжелой степени.

Следователи изъяли и направили на экспертизу конфетные обертки и другие предметы, на которых обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершённый лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Совместно с сотрудниками полиции следователи устанавливают сбытчика наркотика, пишет znak.com.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело.