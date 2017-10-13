В конце ноября в Новосибирске пройдет 4-й Сибирский форум "Ритейл будущего"

23-24 ноября 2017 года в Новосибирске состоится IV Сибирский форум "Ритейл будущего: как новые технологии меняют рынок". Организаторами события выступают: издательский дом "Коммерсантъ" совместно с Группой компаний "Обувь России", Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и клубом Redis Business Class.
Цель форума: создать в Новосибирске постоянно действующую площадку для профессионального общения участников регионального розничного рынка, обмена опытом и получения актуальной и достоверной информации о состоянии отрасли.
Среди экспертов форума: Антон Титов, директор группы компаний "Обувь России"; Екатерина Степанюк, директор по развитию, компания GfK; Юрий Борисов, директор по развитию, АКОРТ; Александр Шубин, управляющий партнер, ПБК Менеджмент; Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона "Пятёрочки" (X5); Артем Нонка, основатель проекта "Тексты с перцем", экс-директор по маркетингу группы компаний "Холидей", а также представители компаний Nielsen, Газпромбанк и других.
В рамках первого дня форума участники обсудят, что поменялось на рынке в 2017 году и что ждать от 2018 года, какие стратегии развития сейчас актуальны, как формировать долгосрочное конкурентное преимущество, какие новые технологии, инструменты и подходы использовать в маркетинге, финансах, IT и HR, чтобы повысить эффективность работы розничной сети, и др. Во второй день пройдет мастер-класс по теме Ритейл 4.0, а также практическая кейс-сессия "Решение реальных ритейл-задач".
Более подробная информация: www.kommersant.ru и на официальном сайте форума: futuretail.ru
Регистрация по телефону: (383) 209-34-42
Е-mail: naumova@kommersant-nsk.ru