В Косово при пересечении границы задержаны шесть россиян

Полицейские получили информацию о том, что эти граждане попытаются незаконно проникнуть со стороны центральной Сербии на территорию Косово у города Подуево. Имена задержанных не раскрываются, отмечает РИА Новости.

О произошедшем уведомлены адвокатская палата Косово и российская дипломатическая канцелярия в Приштине, пишет bfm.ru.