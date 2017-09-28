В Красноярске осудили барнаульца за 37 преступлений

Суд установил, что с апреля по август 2014 года молодой человек взламывал компьютеры туристических агентств и фирм по продаже железнодорожных билетов из разных городов России. Он оформлял билеты от имени этих фирм на подставных лиц, которые были с ним в сговоре. После этого хакер получал цифровой код, с помощью которого подсудимые распечатывали билеты в терминалах самообслуживания в зданиях ж/д вокзалов. После этого билет сразу сдавали в кассу, якобы отменив свою поездку, чтобы получить деньги. Половину суммы участники преступной группы переводили на карты или электронные кошельки организатора, а остальные оставляли себе как вознаграждение или чтобы рассчитаться с подставными лицами.

Сумма причиненного ими ущерба — около 1,5 млн руб. Одному из подсудимых назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима, а другому — 2 года 6 месяцев.