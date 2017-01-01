В Красноярске полицейские нашли на улице девочку без верхней одежды и обуви

В Красноярске транспортные полицейские обнаружили на автодороге девочку без верхней одежды и обуви. Сообщение об этом поступило полицейским от дежурного по железнодорожной станции: он сообщил, что от платформы "Овинная" в сторону станции Минино вдоль второго пути идет подросток, сообщает УМВД по СФО на транспорте.
Выехавшие по вызову сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели обозначенный участок железнодорожных путей, но ребенка там не оказалось. В результате длительных поисков транспортные полицейские нашли подростка на автодороге, ведущей в сторону поселка Минино.
15-летняя девочка находилась без верхней одежды и обуви, в одной футболке, спортивных брюках и носках. Она рассказала стражам порядка, что накануне поссорилась с матерью, которая выгнала ее из дома, выбежала в домашней одежде на мороз и на протяжении нескольких часов бродила вдоль железнодорожных путей. Впоследствии школьница планировала добраться на попутных машинах к родственнице, живущей в другом районе краевого центра.
Сотрудники транспортной полиции одели ребенка, отогрели горячим чаем и накормили. Пока шло разбирательство, измученная девочка заснула в кабинете под теплым пледом. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с матерью школьницы и педагогами образовательного учреждения, в котором она обучается. Выяснилось, что ребенок воспитывается в благополучной семье с мамой, отчимом и младшей сестрой. Со слов школьного психолога, девочка обладает творческим складом характера, в силу чего может быть более ранимой и восприимчивой к различного рода конфликтным ситуациям. Однако ранее подобных проблем педагоги не замечали.
В отношении матери ребенка возбудили административное производство. О выявленном факте проинформировали территориальный отдел внутренних дел, а также органы опеки и попечительства. Девочку временно поместили в Краевой центр семьи и детей для ребят, попавших в непростые жизненные условия. Собранные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
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