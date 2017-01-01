В Красноярске посадили самолет с пробитым крылом

Самолет должен был забрать пассажиров и отправиться в китайский город Санья на отстрове Хайнань, сообщили НГС.НОВОСТИ.

Работники аэропорта перед посадкой осмотрели судно и нашли неисправность. Лайнер в рейс не пустили. Пассажиры улетели другим самолетом.

Как сообщает красноярская газета "Городские новости", у самолета оказался пробит предкрылок. По предположениям специалистов, крыло в воздухе пробил кусок льда.