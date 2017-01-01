В Красноярске посадили самолет с пробитым крылом

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Происшествия

19 февраля в Красноярске приземлился неисправный "Боинг 757" компании I Fly, вылетевший из "Внуково". Пассажиров на борту не было.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Самолет должен был забрать пассажиров и отправиться в китайский город Санья на отстрове Хайнань, сообщили НГС.НОВОСТИ. 

Работники аэропорта перед посадкой осмотрели судно и нашли неисправность. Лайнер в рейс не пустили. Пассажиры улетели другим самолетом. 

Как сообщает красноярская газета "Городские новости", у самолета оказался пробит предкрылок. По предположениям специалистов, крыло в воздухе пробил кусок льда.

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