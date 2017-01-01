В Красноярске раскрыли убийство молодой проститутки, совершённое в 1999 году

Красноярский следственный отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возобновил расследование уголовного дела, возбужденного в ноябре 1999 года, по факту убийства молодой проститутки. Ее убил клиент, не пожелавший оплачивать услуги девушки.
Как сообщает Западно-Сибирского на транспорте СКР, 30 ноября 1999 года на железнодорожных путях на станции Красноярск обнаружено тело 22-летней жительницы Красноярского края с признаками насильственной смерти. С места происшествия изъяты необходимые улики и биологический материал, по которым провели судебные экспертизы. Установить преступника "по горячим следам" не удалось.
Изъятые образцы биологического материала поставили на учет, и с 2010 года в постоянном режиме сверяли их с вновь поступающими образцами, изъятыми у лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Недавно следователю поступило сообщение о том, что образцы полностью совпали с образцами, изъятыми у одного из осужденных, отбывающих наказание.
Производство по делу возобновили. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и детально описал механизм совершения преступления. По данным следствия, обвиняемый нанес жертве многочисленные побои, от которых она впоследствии скончалась. Мотивом совершения преступления стал конфликт на почве финансовых разногласий: подозреваемый не пожелал оплачивать оказанные жертвой интимные услуги.
В настоящее время мужчине предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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