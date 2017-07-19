В Кремле не признали Малороссию

Личной инициативой назвали в Кремле заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское руководство узнало об этой идее из сообщений СМИ 18 июля.
По словам Пескова, Россия осталась приверженной Минским соглашениям, в котором ни о какой Малороссии речь не идет, сообщают "Известия".
Как уже сообщал altapress.ru, утром 18 июля Александр Захарченко объявил на собрании общественности в Донецке, что существует проект создания Малороссии, являющейся правоприемницей Украины. Там же на собрании прошло голосование, по результатам которого приняли политическую декларацию и конституционный акт Малороссии.
Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заявил во время этого собрания: "Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк". Тимофеев рассказал, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена "широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях".
Позднее в самопровозглашенной ЛНР открестились от этой идеи.
Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что сказанное главой ДНР не следует воспринимать как проявление реальной политики, стоит проанализировать эти слова и рассмотреть их как приглашение к дискуссии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.