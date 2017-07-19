В Кремле не признали Малороссию

По словам Пескова, Россия осталась приверженной Минским соглашениям, в котором ни о какой Малороссии речь не идет, сообщают "Известия".

Как уже сообщал altapress.ru, утром 18 июля Александр Захарченко объявил на собрании общественности в Донецке, что существует проект создания Малороссии, являющейся правоприемницей Украины. Там же на собрании прошло голосование, по результатам которого приняли политическую декларацию и конституционный акт Малороссии.

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заявил во время этого собрания: "Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк". Тимофеев рассказал, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена "широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях".

Позднее в самопровозглашенной ЛНР открестились от этой идеи.

Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что сказанное главой ДНР не следует воспринимать как проявление реальной политики, стоит проанализировать эти слова и рассмотреть их как приглашение к дискуссии.