В Кремле отказались комментировать слова Познера об атеизме

Напомним, Познер прокомментировал приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, который получил три года лишения свободы условно за игру в приложение Pokemon GO в храме. Телеведущий попросил разъяснить, нарушает ли он закон, говоря о своих атеистических убеждениях. Свой монолог журналист адресовал патриарху Кириллу, председателю Конституционного суда и президенту РФ Владимиру Путину.

Дмитрий Песков сообщил, что никакой реакции на это со стороны Кремля не будет, посчитав вопрос риторическим и относящимся к судебной системе.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков назвал слова журналиста "странными", отметив, что не хотел бы менять свое отношение к Познеру, который всегда производил впечатление "умного человека".

Справка

Блогер Руслан Соколовский был осужден Верх-Исетским судом Екатеринбурга на 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.