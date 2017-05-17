В Кремле отказались комментировать слова Познера об атеизме

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента не будет реагировать на вопрос Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях. При этом пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сказал, что заявления телеведущего об атеизме и уголовном преследовании звучат "довольно странно", сообщает РИА Новости.
Напомним, Познер прокомментировал приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, который получил три года лишения свободы условно за игру в приложение Pokemon GO в храме. Телеведущий попросил разъяснить, нарушает ли он закон, говоря о своих атеистических убеждениях. Свой монолог журналист адресовал патриарху Кириллу, председателю Конституционного суда и президенту РФ Владимиру Путину.
Дмитрий Песков сообщил, что никакой реакции на это со стороны Кремля не будет, посчитав вопрос риторическим и относящимся к судебной системе.
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков назвал слова журналиста "странными", отметив, что не хотел бы менять свое отношение к Познеру, который всегда производил впечатление "умного человека".
Справка
Блогер Руслан Соколовский был осужден Верх-Исетским судом Екатеринбурга на 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
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