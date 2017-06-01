В Кремле появится советник по соцсетям

По данным издания, подмосковный чиновник в Кремле будет координировать политику региональных властей по работе с соцсетями.

О будущем назначении изданию рассказали в управлении по общественным проектам администрации президента. Ранее "Газета.ру" писала, что Шадаев рассматривался в качестве кандидата на должность замглавы управления, но не смог пройти необходимые проверки, пишет polit.ru.