В Кремле появится советник по соцсетям

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Сегодня, 13:46.
Жизнь

Министр информационных технологий Подмосковья Максут Шадаев станет советником на общественных началах первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, пишет "Коммерсантъ".

Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Интернет. Девушка. Социальная сеть. Фото: Открытые источники в Интернете.

По данным издания, подмосковный чиновник в Кремле будет координировать политику региональных властей по работе с соцсетями.

О будущем назначении изданию рассказали в управлении по общественным проектам администрации президента. Ранее "Газета.ру" писала, что Шадаев рассматривался в качестве кандидата на должность замглавы управления, но не смог пройти необходимые проверки, пишет polit.ru.

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