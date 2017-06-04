В Кремле рассказали, как можно задать вопрос на "прямую линию" с Владимиром Путиным

Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". С помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва-Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "OK Live" – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются с 8.00 мск 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

Официальное приложение "Москва–Путину" для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.