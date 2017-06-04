В Кремле рассказали, как можно задать вопрос на "прямую линию" с Владимиром Путиным

15 июня в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.
Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". С помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.
Непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва-Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "OK Live" – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.
Вопросы принимаются с 8.00 мск 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.
Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.
Официальное приложение "Москва–Путину" для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.
Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.
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