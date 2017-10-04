В Кремле заявили, что не собираются увольнять губернаторов Алтайского края и Республики Алтай

В ближайшее время отставки губернаторов в Хакасии, Республике Алтай и Алтайском крае не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента РФ.
По словам сотрудника АП, "к главам регионов нет вопросов, которые могли бы стать основанием для их замены".
"Скорее всего, слухи такого рода связаны с попытками дестабилизировать ситуацию в этих регионах", — отметил он.
Ранее "Коммерсант" и другие федеральные СМИ опубликовали списки губернаторов, которые осенью могут лишиться своих кресел. В некоторых из них упоминались губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников.
3 октября в ходе медиалога Карлин опроверг информацию о своей возможной отставке. Он попросил передать всем сомневающимся, что "здоров, находится на работе и у него есть планы на будущее".
С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Также об отставке объявил глава Омской области Виктор Назаров. Однако приказа об его увольнении пока нет.
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