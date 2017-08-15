В Крыму арестовали предполагаемого украинского диверсанта

Лимешко задержали еще 12 августа, но стало известно об этом только сейчас. В ФСБ утверждают, что он сотрудник Службы безопасности Украины и был в Крыму с заданием устроить диверсию в районе трассы Судак — Новый свет.

В Крыму Лимешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. При задержании у него нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат.

Киевский районный суд Симферополя арестовал Лимешко на два месяца.