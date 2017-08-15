В Крыму арестовали предполагаемого украинского диверсанта

ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко. Его подозревают в подготовке к диверсиям, сообщает пресс-служба ведомства.
Лимешко задержали еще 12 августа, но стало известно об этом только сейчас. В ФСБ утверждают, что он сотрудник Службы безопасности Украины и был в Крыму с заданием устроить диверсию в районе трассы Судак — Новый свет.
В Крыму Лимешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. При задержании у него нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат.
Киевский районный суд Симферополя арестовал Лимешко на два месяца.
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