В Крыму чиновникам под двери насыпали кучи мусора

В Крыму активисты вывалили мусор рядом с работой и домами двух чиновников, которые отвечают за уборку.
Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, пишет Лента.ру.
"В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова", — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Нараев напомнил что "на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров". Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении долгого времени.
Министр также отметил, что общественники выполнили обещание главы Крыма Сергея Аксенова, который заявлял, что готов быть оштрафованным за организацию вывоза мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.
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