В Крыму и на побережье Краснодарского края в этом сезоне станет больше пляжей

"Планируется увеличение количества функционирующих пляжей до 522 против 367 в прошлом году", — сообщил Сафонов, комментируя подготовку к летнему туристическому сезону внутри России. В Краснодарском крае, по словам чиновника, в летнем сезоне планируется открыть 469 пляжей.

Глава Ростуризма отметил, что Египет не станет конкурентом для Крыма и Сочи, поскольку востребован в осенне-зимний период, когда в России холодно. Крым и Сочи принимают гостей летом — в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода".