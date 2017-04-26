В Крыму и на побережье Краснодарского края в этом сезоне станет больше пляжей

Количество благоустроенных пляжей в Крыму вырастет в 2017 году на 42%, об этом "Известиям" рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Планируется увеличение количества функционирующих пляжей до 522 против 367 в прошлом году", — сообщил Сафонов, комментируя подготовку к летнему туристическому сезону внутри России. В Краснодарском крае, по словам чиновника, в летнем сезоне планируется открыть 469 пляжей.
Глава Ростуризма отметил, что Египет не станет конкурентом для Крыма и Сочи, поскольку востребован в осенне-зимний период, когда в России холодно. Крым и Сочи принимают гостей летом — в то время, когда в Египте стоит слишком жаркая и некомфортная для отдыха погода".
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