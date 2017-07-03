В Крыму на берег выбросило мертвого дельфина с бетонным камнем на голове

На одном из диких пляжей Феодосии на берег выбросило мертвого дельфина, к голове которого был привязан кусок бетона, сообщает РИА Новости.
Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются. Предположительно млекопитающее погибло недавно, поскольку признаки разложения отсутствуют.
27 февраля экологи сообщили о резком увеличении количества дельфинов в Керченском проливе в связи со строительством моста. По мнению специалистов, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, связанное с активным ростом водорослей и другой морской растительности на сваях моста. Количество рыбы в этом районе с начала строительства моста выросло в 10 раз, пишет Lenta.ru.
С 1 по 3 апреля на пляжах у Новороссийска обнаружили 70 мертвых дельфинов.
По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.
Отравление дельфинов нефтепродуктами в прокуратуре исключили, так как их следов на телах погибших животных не нашли. Как установила экспертиза, один из дельфинов умер от отека легких.
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