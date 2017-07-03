В Крыму на берег выбросило мертвого дельфина с бетонным камнем на голове

Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются. Предположительно млекопитающее погибло недавно, поскольку признаки разложения отсутствуют.

27 февраля экологи сообщили о резком увеличении количества дельфинов в Керченском проливе в связи со строительством моста. По мнению специалистов, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, связанное с активным ростом водорослей и другой морской растительности на сваях моста. Количество рыбы в этом районе с начала строительства моста выросло в 10 раз, пишет Lenta.ru.

С 1 по 3 апреля на пляжах у Новороссийска обнаружили 70 мертвых дельфинов.

По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.

Отравление дельфинов нефтепродуктами в прокуратуре исключили, так как их следов на телах погибших животных не нашли. Как установила экспертиза, один из дельфинов умер от отека легких.