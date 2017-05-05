В Крыму на дочь Марии Захаровой напала собака

Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой прооперируют в московской клинике — на девочку напала собака в Севастополе, сообщает "Лайф".
По информации издания, животное напало на 6-летнюю Марианну в тот момент, когда она шла на брифинг вместе с мамой.
После инцидента Захарова с дочерью сразу поехали в местную больницу, где девочке была оказана первая помощь. Собака сильно искусала ребенку щеку и губу, эти врачи порекомендовали зашивать, операция пройдет в столичной клинике.
По предварительным данным, собаку, напавшую на девочку поймали и отправили на 10-дневный карантин. Есть информация, что животное оказалось привитым.
Сама Захарова отреагировала на происшествие довольно сдержанно. "Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох", - написала она в Facebook, пишет znak.com.
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