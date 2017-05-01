В Крыму назвали возведение дамбы "мелким пакостничеством"

Крымские политики спокойно отнеслись к возведению капитальной дамбы, которая перекрыла доступ воды из Днепра. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Украина достроила дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом. Стационарная бетонная плотина отрезала Крым от днепровской воды. Основной целью возведения объекта назвали орошение земель на юге Херсонской области, но добавили, что дамба выполняет и "геополитическую миссию".
"Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко. Пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает. Иначе, чем мелким пакостничеством я это назвать не могу", — сказал ТАССу председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.
Глава комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов также считает, что Крым прекрасно обойдется без подачи воды с территории Украины. "У нас, в Крыму с водой все в порядке, проблем никаких нет. А вот украинским властям можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще все. Но это их не спасет", — прокомментировал он агентству.
"Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон — на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой", — заявил "Интерфаксу" глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.
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