В Крыму впервые соберутся представители украинских диаспор

Сегодня, 19:22.
Политика

В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран, которые готовы заявить, что киевский режим не имеет права говорить от имени всего украинского народа, сообщает РИА Новости.

В Крыму.
В Крыму. Фото: mischvalente, flickr.com, CC BY 2.0.

"Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа", — сказал глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

В форуме в том числе примут участие представители из Украины, а также украинских диаспор из Белоруссии и Молдавии.

Центральным событием станет международный круглый стол на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

Официальная программа начнется с возложения цветов к памятнику украинскому поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, затем состоится посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии, пишет bfm.ru.

Факт

По данным последней переписи в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским, признан государственным. В республике также зарегистрирована и активно функционирует украинская община.

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