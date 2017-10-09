В Крыму впервые соберутся представители украинских диаспор

В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран, которые готовы заявить, что киевский режим не имеет права говорить от имени всего украинского народа, сообщает РИА Новости.
"Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа", — сказал глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
В форуме в том числе примут участие представители из Украины, а также украинских диаспор из Белоруссии и Молдавии.
Центральным событием станет международный круглый стол на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".
Официальная программа начнется с возложения цветов к памятнику украинскому поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, затем состоится посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии, пишет bfm.ru.
Факт
По данным последней переписи в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским, признан государственным. В республике также зарегистрирована и активно функционирует украинская община.
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