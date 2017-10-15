В Крыму за одиночные пикеты задержали 49 человек

Полиция Крыма задержала 49 человек за проведение несанкционированных одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
После проведения профилактических бесед, участников акций отпустили из ОВД. Сейчас полиция проводит проверку для установления организаторов акции.
По данным РБК, в разных частях Крыма 14 октября прошли пикеты против действий местных властей по отношению к крымским татарам. В частности, пикетирующие протестовали против арестов крымских татар, связанных с запрещенными в России группировками. Они демонстрировали плакаты с надписями "Крымские татары — не экстремисты", "Мой народ — не террористы" и другие.
Крым. Сегодня. Опять татары мутят pic.twitter.com/nYTYXinAuZ— Кошкина мать (@thegreatleksby) 14 октября 2017 г.
11 октября ФСБ объявило о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае. В отношении шести членов бахчисарайской ячейки были возбуждены уголовные дела за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
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