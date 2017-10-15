В Крыму за одиночные пикеты задержали 49 человек

После проведения профилактических бесед, участников акций отпустили из ОВД. Сейчас полиция проводит проверку для установления организаторов акции.

По данным РБК, в разных частях Крыма 14 октября прошли пикеты против действий местных властей по отношению к крымским татарам. В частности, пикетирующие протестовали против арестов крымских татар, связанных с запрещенными в России группировками. Они демонстрировали плакаты с надписями "Крымские татары — не экстремисты", "Мой народ — не террористы" и другие.

11 октября ФСБ объявило о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае. В отношении шести членов бахчисарайской ячейки были возбуждены уголовные дела за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.