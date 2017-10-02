В Курской области в бою погиб пограничник-кинолог

Российские пограничники сошлись в бою с нарушителями в Курской области в районе поселка Теткино. Один военнослужащий был убит, после чего все три преступники были застрелены, пишет Газета.ru.
Нелегалы прятались в сарае , обнаружившего их пограничника-кинолога она убили выстрелом из огнестрельного оружия, после чего завязался бой. Сообщается, что кинологу дважды попали в сердце. Второй пограничник открыл огонь из пистолета Ярыгина, но его заклинило.
Один из нарушителей бросился на пограничника с гранатой, но подорвал сам себя. Еще один нападавший пошел на прорыв, но был убит автоматным огнем, третий подозреваемый отстреливался из пистолета Макарова, был взят живым, но позже умер.
Источник в экстренных службах Курской области подтвердил гибель пограничника, его личность не уточняется. Пограничное управление ФСБ России пока не комментирует происшествие.
По информации правоохранительных органов, один из стрелявших был гражданином Украины. Еще один убитый нарушитель — выходец из республик Северного Кавказа, зарегистрированный в Волгоградской области. По неофициальному мнению пограничников, участвовавших в бою, нарушители были "ваххабитами, возвращавшимися из Сирии в Чечню" через территорию Украины.
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