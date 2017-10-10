В Кузбассе пациент психбольницы обокрал больных на 1,6 млн рублей

Сегодня, 20:22.
Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 миллиона рублей со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому снял в банке наличность — 440 тысяч рублей.

В итоге накоплений лишились пять человек.

Ленинский районный суд города Кемерово признал пенсионера виновным. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет Lenta.ru.

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