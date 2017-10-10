В Кузбассе пациент психбольницы обокрал больных на 1,6 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 миллиона рублей со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение.
Преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому снял в банке наличность — 440 тысяч рублей.
В итоге накоплений лишились пять человек.
Ленинский районный суд города Кемерово признал пенсионера виновным. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.