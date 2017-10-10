В Кузбассе пациент психбольницы обокрал больных на 1,6 млн рублей

Преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому снял в банке наличность — 440 тысяч рублей.

В итоге накоплений лишились пять человек.

Ленинский районный суд города Кемерово признал пенсионера виновным. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет Lenta.ru.