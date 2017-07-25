В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится строчка "водоотведение на СОИ". Что это значит?

1 Что такое водоотведение на содержание общего имущества?

Водоотведение на содержание общего имущества — штука довольно загадочная, а главное — трудно измеримая. Вы знаете, что потребление воды и электричества на общие нужды рассчитывали по общедомовым счетчикам. Разница между их показаниями и суммой потребления квартир изначально и была потреблением на общие нужды.

Но ведь общих счетчиков сточных вод в многоквартирных домах нет (хотя в природе такие приборы учета существуют).

Это, однако, не означает, что водоотведения на СОИ нет. Есть, например, уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров, промывка систем водо- и теплоснабжения, мусоропроводов, пояснила депутат Барнаульской гордумы от "Справедливой России" юрист Оксана Молодых. Прием этой воды после выполнения работ в систему водоотведения с дальнейшей ее транспортировкой и будет являться отведением сточных вод для содержания общего имущества.