В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится строчка "водоотведение на СОИ". Что это значит?

В ближайшее время в квитанциях жильцов многоквартирных домов Алтайского края должна появиться новая строчка: водоотведение на содержание общего имущества — СОИ (так теперь называют общедомовые нужды). Произойдет это, когда в регионе утвердят нормативы на эту "услугу". Что же это такое — водоотведение на содержание общего имущества, и сколько за него будут платить жильцы ТСЖ и домов, избравших управляющие компании?
Водоотведение на содержание общего имущества — штука довольно загадочная, а главное — трудно измеримая. Вы знаете, что потребление воды и электричества на общие нужды рассчитывали по общедомовым счетчикам. Разница между их показаниями и суммой потребления квартир изначально и была потреблением на общие нужды.
Но ведь общих счетчиков сточных вод в многоквартирных домах нет (хотя в природе такие приборы учета существуют).
Это, однако, не означает, что водоотведения на СОИ нет. Есть, например, уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров, промывка систем водо- и теплоснабжения, мусоропроводов, пояснила депутат Барнаульской гордумы от "Справедливой России" юрист Оксана Молодых. Прием этой воды после выполнения работ в систему водоотведения с дальнейшей ее транспортировкой и будет являться отведением сточных вод для содержания общего имущества.
Однако не во всех случаях после проведения этих работ вода отправляется в канализационную сеть, обращает внимание Оксана Молодых. Скажем, после мытья полов грязную воду зачастую выливают на придомовой участок. Во многих домах отсутствует и система отвода воды от мусоропровода. Надо полагать, не случайно в 2013 году водоотведение было исключено из платы за ОДН.
Затем при внесении изменений в Жилищный кодекс РФ водоотведение на общие нужды включили в статью 154. А затем изменился и подход законодателя. С 1 января 2017 года расходы коммунальных ресурсов на общие нужды, включая отведение сточных вод, включены в состав жилищной услуги в размере норматива.
Правда, после утверждения нормативов на водоотведение-СОИ и включения этой строки в квитанцию, как полагает Оксана Молодых, граждане не испытают приятных чувств.
Правовые акты предписывают регионам утвердить нормативы на СОИ до 1 июня 2017 года, напоминает Оксана Молодых. Но по состоянию на 24 июля нормативы на отведение сточных вод на СОИ профильное ведомство края этого еще не сделало.
Это, предполагает собеседница altapress.ru, видимо, связано с тем, что краевые власти ожидали реализации намерений федеральных властей подумать над исключением строки "отведение сточных вод на СОИ" из структуры платы за жилищные услуги. Но депутаты Госдумы, приняв в июле поправки в законодательство, ожиданий не оправдали. Нормативы должны быть утверждены, и жильцам многоквартирных домов платить по ним придется.
Но сейчас, несмотря на то, что крайний срок введения нормативов наступил, применять просто нечего, говорит депутат.
Нормативы на отведение сточных вод на СОИ рассчитываются путем сложения нормативов на холодную и горячую воду на СОИ, согласно постановлению правительства РФ №306 от 2006 года.
Точная дата пока неизвестна. Оксана Молодых поясняет: "Управление края по госрегулированию цен и тарифов либо вскоре утвердит и введет эти нормативы, либо продолжит надеяться на будущую, пока что несколько призрачную, отмену этого обязательства. При этом одним из вариантов избавления россиян от этой строчки Минстрой РФ видит перенос этих расходов в структуру тарифа, что для потребителя не слаще".
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