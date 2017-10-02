В Лас-Вегасе при стрельбе на музыкальном фестивале погибли более 20 человек

Сегодня, 16:07.
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса (штат Невада США) неподалеку от крупнейшего казино Mandalay Bay.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Преступник, разместившись на балконе Mandalay Bay Hotel, расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки.

По данным шерифа Лас-Вегаса, погибли как минимум 20 человек, еще более сотни ранены, сообщает агенство Associated Press.

Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу, сообщают "Известия". Пресс-служба местной полиции сообщила, что нападавший нейтрализован.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров