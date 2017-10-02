В Лас-Вегасе при стрельбе на музыкальном фестивале погибли более 20 человек

Преступник, разместившись на балконе Mandalay Bay Hotel, расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) 2 октября 2017 г.

По данным шерифа Лас-Вегаса, погибли как минимум 20 человек, еще более сотни ранены, сообщает агенство Associated Press.

Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу, сообщают "Известия". Пресс-служба местной полиции сообщила, что нападавший нейтрализован.