В Лас-Вегасе при стрельбе на музыкальном фестивале погибли более 20 человек

Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса (штат Невада США) неподалеку от крупнейшего казино Mandalay Bay.
Преступник, разместившись на балконе Mandalay Bay Hotel, расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки.
Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T— Eiki Hrafnsson (@EirikurH) 2 октября 2017 г.
По данным шерифа Лас-Вегаса, погибли как минимум 20 человек, еще более сотни ранены, сообщает агенство Associated Press.
Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу, сообщают "Известия". Пресс-служба местной полиции сообщила, что нападавший нейтрализован.
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