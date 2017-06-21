В Лас-Вегасе умер рэпер Prodigy

Ранее Prodigy госпитализировали с обострением анемии, которая у него была диагностирована с момента рождения. Впрочем, точная причина смерти пока не определена.

Prodigy выступал в Лас-Вегасе в минувшую субботу вместе с другим рэпером Havoc в составе Mobb Deep, пишет "Росбалт".