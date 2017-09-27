Знаменитым арестантам "Лефортово" проведут горячую воду

"Я узнала, что в СИЗО "Лефортово" не было горячей воды, и это в XXI веке! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы он решали свои гигиенические вопросы", — сообщила Потяева на пресс-конференции.

По словам омбудсмена, после ее вмешательства в СИЗО проведут горячую воду. "В бюджет этого года заложены средства, чтобы провести горячую воду", — уточнила она.

В "Лефортово", в частности, содержатся экс-губернатор Кировской области Никита Белых, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, заместитель директора федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого дома нашли миллиарды, пишет znak.com.

Ранее экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, пожаловавшийся на условия содержания в московском СИЗО "Лефортово", предложил гуманизировать законы об условиях содержания арестантов. "Мне нечем бриться, нечем ногти подрезать. А еще закончилась выданная на месяц туалетная бумага. 25 метров — а больше не положено. Могу я купить ее за те 310 рублей, что остались?", — сказал Маркелов, призвав изменить существующее положение вещей.

Коршунов сразу после своего ареста по делу о растрате посетовал правозащитникам на условия содержания в СИЗО. Так, по словам заместителя председателя ОНК Евы Меркачевой, Коршунов отметил, что "в стенах СИЗО начал многое понимать, что можно исправить".