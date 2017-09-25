В Ленобласти автоугонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП

В городе Ропша Ленинградской области произошло ДТП с участием угнанной машины.
В ее багажнике был обнаружен труп женщины, сообщает городской портал "Мегаполис". Всего в аварию попали четыре машины. За рулем похищенного Hyundai Creta 49-летней местной жительницы находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик. В багажнике угнанной машины нашли тело неизвестной с признаками насильственной смерти.
По данным 47news.ru, владелица угнанной машины оставила ее на дороге в Ломоносовском районе области, а сама пошла в лес собирать грибы. Там она заблудилась и позвонила мужу и сыну. Они отправились на ее поиски на другой машине. По пути мужчины заметили автомобиль жены и матери, за его рулем находился неизвестный им человек.
Мужчины устроили погоню и в Ропше попали в аварию.
Угонщик задержан, происхождение трупа в багажнике выясняют следователи СКР, пишет polit.ru.
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