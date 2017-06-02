В "Леруа Мерлен" объяснили, почему убрали уголь с Обамой и Путиным из барнаульских магазинов

В конце мая барнаульский "Леруа Мерлен" снял с продажи древесный уголь под торговыми марками "Обамавуд — кривое дерево" и "Россия — Президент". Об этом altapress.ru сообщил директор новосибирского предприятия "Жарики" Дмитрий Дёмин.

Предприниматель заявил, что причиной отказа от сотрудничество стала жалоба чиновников из администрации Индустриального района Барнаула на название угля.

Однако представители "Леруа Мерлен" в ответе на запрос altapress.ru сообщили, что сняли товар из-за ненадлежащего качества.

Татьяна Стерхова,

руководитель направления "Сад" сети "Леруа Мерлен":

Дирекцией по закупкам ООО "Леруа Мерлен Восток" было принято решение о снятии с продажи угля, поставляемого в гипермаркеты "Леруа Мерлен" новосибирской компанией ООО "РУС РЕСУРС". В соответствии с договором поставки, заключенным между данным поставщиком и ООО "Леруа Мерлен Восток", поставщик обязан предоставить покупателю максимально полную информацию о товаре, включая технические и качественные характеристики товара, фото товара, а также образцы товара. В данном случае внешние характеристики товара отличаются от изначально согласованных с поставщиком, более того, на упаковке товара отсутствует вся необходимая информация, обязательная для размещения в соответствии законодательством о защите прав потребителей. На этом основании мы рассматриваем такой товар как товар ненадлежащего качества. В ассортименте наших магазинов остается широкий выбор товаров

Напомним, что уголь "Обамавуд" посвящен бывшему президенту США Бараку Обаме, а уголь "Россия — Президент" выпущен в честь российского лидера Владимира Путина.