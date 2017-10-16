В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка "Азов"

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал о том, что в лесу под Харьковым обнаружено тело одного из основателей полка "Азов" Виталия Княжеского (позывной Витус).
Он также написал, что известный украинский националист был активистом организации "Патриот Украины". После "легендарного боя" на Рымарской улице был арестован.
14 марта 2014 года в Харькове состоялся конфликт между националистами и пророссийски настроенными организациями. По сообщениям СМИ, были использованы светошумовые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, и автоматы. Погибли два участника конфликта, пишет polit.ru.
По предварительным данным, Мосийчук покончил с собой.
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