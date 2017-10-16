В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка "Азов"

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Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал о том, что в лесу под Харьковым обнаружено тело одного из основателей полка "Азов" Виталия Княжеского (позывной Витус).

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Он также написал, что известный украинский националист был активистом организации "Патриот Украины". После "легендарного боя" на Рымарской улице был арестован.

14 марта 2014 года в Харькове состоялся конфликт между националистами и пророссийски настроенными организациями. По сообщениям СМИ, были использованы светошумовые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, и автоматы. Погибли два участника конфликта, пишет polit.ru.

По предварительным данным, Мосийчук покончил с собой.

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