В Литве неизвестные избили пьяных военнослужащих НАТО

Драка произошла в ночь на 3 июня, пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента не уточняются.

"Военная полиция литовской армии поддерживает это расследование, военная полиция батальона проведет внутреннее расследование", — приводит портал слова офицера литовской бригады "Железный волк" Скомантаса Пoвилениса, пишет Lenta.ru.

В феврале в литовской Клайпеде были задержаны пятеро нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. По информации полиции, стражи порядка прибыли по вызову к ночному клубу, где дебоширили подвыпившие солдаты. Чтобы усмирить иностранных военных, полицейским пришлось применить электрошокеры.