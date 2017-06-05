В Литве неизвестные избили пьяных военнослужащих НАТО

В литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих из состава батальона НАТО, развернутого в республике, сообщает портал Delfi.
Драка произошла в ночь на 3 июня, пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента не уточняются.
"Военная полиция литовской армии поддерживает это расследование, военная полиция батальона проведет внутреннее расследование", — приводит портал слова офицера литовской бригады "Железный волк" Скомантаса Пoвилениса, пишет Lenta.ru.
В феврале в литовской Клайпеде были задержаны пятеро нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. По информации полиции, стражи порядка прибыли по вызову к ночному клубу, где дебоширили подвыпившие солдаты. Чтобы усмирить иностранных военных, полицейским пришлось применить электрошокеры.
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