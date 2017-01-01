В Литве запретили фильм из-за показанной в нем "чрезмерной мощи российской армии"

"Представители кинотеатров Литвы отказали ленте "Защитники" в прокате. В качестве причины было названо содержание фильма, в котором демонстрируется "чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника", — сообщили газете кинопрокатчики.

Прокатом ленты на прибалтийские страны занимается компания Best Film. При этом в Латвии и Эстонии фильм выйдет в широкий прокат 23 февраля, как и в России.

Режиссер картины — Сарик Андреасян, снял такие фильмы, как "Беременный", "Тот еще Карлосон!", "Что творят мужчины!", "Ограбление по-американски", "Мафия: Игра на выживание".

Ранее британская газета The Guardian назвала "Защитников" российским ответом американским "Мстителям".