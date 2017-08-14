В Лондоне на четыре года замолчит Биг-Бен

В последний раз колокола прозвонят в полдень 21 августа 2017 года, после чего замолчат до 2021 года из-за ремонта.

Биг-Бен отбивает время каждый час, а еще четыре колокола поменьше отмечают четверти часа. После начала ремонта бьющие по колоколам "молотки" будут заблокированы и отключены от механизма часов. Часы на Башне Елизаветы будут и дальше отмерять время, но станут делать это "молча", пишет РБК.

В рамках масштабных реставрационных работ обновят и отремонтируют все четыре циферблата великих часов, при этом как минимум один из циферблатов всегда будет оставаться видимым для лондонцев и гостей города.



В последний раз колокола на часовой башне Вестминстерского дворца замолкали весной 2013 года во время похорон Маргарет Тэтчер. Также отключали их зимой 1965 года во время похорон Уинстона Черчилля.



В 2007 году механизм часов останавливали на время ремонта, продлившегося шесть недель. Стрелки тогда вращал дублирующий электрический привод, а колокола молчали. Больше года последний раз они молчали во время Первой мировой войны, чтобы их звук не могли использовать в качестве ориентира пилоты немецких цеппелинов.