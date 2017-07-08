В Луганске произошла серия терактов. Есть жертвы среди мирного населения

Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.

Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики.

Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.

Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.