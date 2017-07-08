В Луганске произошла серия терактов. Есть жертвы среди мирного населения

7 июля в Луганске прогремели два взрыва, в результате которых, по предварительным данным погибли два человека, есть раненые.
Первый взрыв произошел рядом с домом правительства самопровозглашенной ЛНР. Здесь погиб один человек. Позже в городе был взорван автомобиль, погибла женщина, еще пятеро были ранены, сообщают "Известия".
Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий назвал произошедшее террористическими актами.
Игорь Плотницкий,
глава провозглашенной Луганской Народной Республики:
Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.
Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики.
Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.
Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.
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